Informatiepaneel Stirling R9263 DamwÃ¢ld onthuld

Informatiepaneel Stirling R9263 Damwâld onthuld

Publicatie: za 05 mei 2018 19.35 uur

DAMWâLD - Op zaterdag 5 mei is in Damwâld een informatiepaneel onthuld ter nagedachtenis aan een Stirling bommenwerper die op 1 mei 1943 neerstortte.

Het paneel werd onthuld nabij Damwâld aan de Koarndyk bij De Boarken. De onthulling werd bijgewoond door familie van de omgekomen bemanningsleden en door vertegenwoordigers van de ambassades van Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Het monument is gerealiseerd door samenwerking van de werkgroep ‘Se foelen foar ús’ en de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF). De SMAMF heeft de geschiedenis van de beide vliegtuigen uitgezocht via onderzoek bij o.a. de Royal Air Force en heeft contact gelegd met de betreffende nabestaanden.

Bij het gemeentehuis in Damwâld werd een plechtigheid gehouden waarbij kransen werden gelegd door het gemeentebestuur, door de familie en door vertegenwoordigers van de ambassades. In het gemeentehuis werd door de SMAMF eveneens een presentatie gehouden over het relaas van beide verongelukte toestellen.

In De Boarken onder Damwâld werd vervolgens het monument onthuld ter nagedachtenis aan de Stirling R9263. Deze Stirling steeg op, samen met 7 andere Stirlings en 4 Halifaxes ,van het Engelse vliegveld Oakington op 1 mei 1943. De vliegtuigen zetten koers naar het Duitse Bocholt waar belangrijke textielfabrieken zijn gevestigd voor de Duitse oorlogsindustrie.

Deze kleinschalige luchtaanval is vooral bedoeld om te oefenen met het gebruik van H2S, een nieuw type radar waarmee gronddoelen kunnen worden geïdentificeerd. De operatie wordt geen succes. Vijf van de twaalf deelnemende vliegtuigen moeten door technische problemen eerder terugkeren naar de basis. Ook de bemanning van Stirling R9263 besluit om terug te vliegen naar Engeland, nog voordat Bocholt is bereikt.

Boven Noord-Nederland wordt de R9263 onderschept door een nachtjager van het Duitse Nachtjagdgeschwader 1, die is opgestegen vanaf het vliegveld Leeuwarden. Twee motoren van de Stirling worden in brand geschoten. Door het vijandelijke vuur raken zeker drie bemanningsleden dodelijk gewond.

Inwoners van Akkerwoude, sinds 1971 een deel van Damwâld, zien het brandende vliegtuig overkomen vlak voor het inslaat in een weiland achter de Koarndyk. Enkele minuten na de crash vinden hevige explosies plaats door ontploffende bommen. Het toestel wordt geheel verwoest. Zes van de zeven bemanningsleden vinden de dood. Twee dagen na de crash worden de gesneuvelden begraven op het kerkhof van Akkerwoude.

Bijzonder is dat onder de slachtoffers twee Canadese joden zijn, Louis Nutik en Harold Sobel. Hun graven zijn twee van de in totaal drie officiële joodse oorlogsgraven in Fryslân.

Een bemanningslid, de boordwerktuigkundige Flight-Sergeant Frederick Albert Painter, overleeft de crash. Hij weet het vliegtuig per parachute te verlaten en komt neer bij het Galgehoog onder Rinsumageast. De verwondingen aan zijn voeten zijn zo ernstig, dat

Painter medische verzorging nodig heeft en om die reden niet kan onderduiken.

Hij wordt afgeleverd bij de politiepost in Murmerwoude, waar de Duitsers hem krijgsgevangen maken. Nog tot eind oktober 1943 verblijft Painter in Duitse militaire ziekenhuizen. De rest van de oorlog brengt hij onder slechte omstandigheden in krijgsgevangenkampen door.

Na de onthulling van het monument vertrok het gezelfschap richting Dokkum om daar het Striling BF505 informatiepaneel te onthullen. Na deze handeling vertok men naar de graven van de omgekomen militiairen in Akkerwoude en Murmerwoude.

