Bevrijdingscolonne Keep Them Rolling

Publicatie: za 05 mei 2018 11.40 uur

WâLTERSWâLD - Op bevrijdingsdag trok een colonne van zo'n 50 historische voertuigen van Keep Them Rolling door Noord-Oost Fryslân. De start was om 10.00 uur vanaf de Klinze in Aldtsjerk.

De bevrijdingscolonne gaat via Rinsumageast, Damwâld, Wâlterswâld, Driezum, Westergeest, Oudwoude en Kollum. In Kollum zal de colonne stoppen voor een lunch.

Na de lunch zet de colonne zich weer in beweging voor het tweede deel van de tocht via Buitenpost, Veenklooster, Triemen, Kollumerzwaag, Feanwâlden, Hurdegaryp, Tytsjerk, Ryptsjerk, Gytsjerk en hoopt rond 16.00 uur weer in Aldtsjerk te arriveren.

FOTONIEUWS