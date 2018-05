Dodenherdenking in Drachten

Publicatie: za 05 mei 2018 08.21 uur

DRACHTEN - In Drachten werd vrijdag ook de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Onder het Carillon in het centrum van Drachten startte om 18.45 uur de stille tocht via de Noorderpromenade, Stationsweg naar het Van Haersmapark.

Om 19.30 uur was de kranslegging. Na de kranslegging hield burgemeester Mourik een toespraak. Na de twee minuten stilte was het defilé langs de monumenten.

