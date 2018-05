Dodenherdenking in Dokkum

Publicatie: vr 04 mei 2018 22.50 uur

DOKKUM - In Dokkum begon de dodenherdenking met een korte herdenkingsplechtigheid in de Bonifatiuskapel met muziek een gedicht en een toespraak van burgemeester Marga Waanders. Aansluitend vertrok de stille tocht naar de twee oorlogsmonumenten in Dokkum.

Bij het monument aan de Woudweg werd als eerste een krans gelegd. Vervolgens ging de stille tocht naar de Noorderdwinger waar na de twee minuten stilte en het zingen van twee coupletten van het Nederlandse volkslied ook kransen werden gelegd door de gemeente Dongeradeel en door kinderen van de Burgerschool uit Dokkum.

In een volle Sint Martinuskerk op de Markt vond het programma ‘Jaar van verzet’ onder leiding van Sjoek Nutma plaats. Het programma bestond uit een mix van tekst, muziek en beeld. Ook werden de namen van de slachtoffers uit '40 -'45 in Dokkum voorgelezen.

