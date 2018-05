Dodenherdenking in Drogeham

Publicatie: vr 04 mei 2018 22.05 uur

DROGEHAM - Op 4 mei wordt door heel het land tegelijkertijd twee minuten stilte in acht genomen, komen mensen samen om kransen te leggen en hangt de vlag half stok. Zo’n bijzondere traditie die zoveel mensen in één land delen moet je vasthouden. Zo’n traditie geeft karakter aan een samenleving.

In Drogeham heeft Vereniging van Plaatselijk Belang de Dodenherdenking georganiseerd. Kinderen hebben bij de herdenking een actieve rol gekregen, omdat het goed is om hen te betrekken bij een indrukwekkend moment in de Nederlandse samenleving. De Nationale Herdenking groeit op die manier mee met zijn tijd en blijft van alle tijden.

