Canadese Veteranen bij herdenking Ternaard

Publicatie: vr 04 mei 2018 16.55 uur

TERNAARD - De zes Canadese Veteranen die vrijdagmorgen bij de herdenking bij Holwerd waren, hebben 's middags een herdenking bijgewoond in Ternaard.

Nadat ze in het dorpshuis van Ternaard een heerlijke luch hadden genuttigd, vertrokken we Veteranen in jeeps naar de algemene begraafplaats om een herdenking bij te wonen bij de graven van de omgekomen bemanningsleden van o.a. de Wellington van het RAF 166 squadron op 3 augustus 1943.

Nadat er bloemem waren gelegd werd de Last Post ten gehore gebracht met aansluitend twee minuten stilte. De Veteranen verlieten door een erehaag de begraafplaats waarna ze per touringcar naar De Klinze in Aldtsjerk werden gebracht.

