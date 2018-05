Auto's in botsing op de Opgong in Drachten

Publicatie: vr 04 mei 2018 15.45 uur

DRACHTEN - Twee auto's zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Opgong in Drachten. Een voorrangsfout was vermoedelijk de oorzaak van de aanrijding.

De politie en twee ambulances en een solo ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Uiteindelijk bleek het met de inzittenden van de voertuigen mee te vallen. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Een meisje raakte wel lichtgewond aan haar been. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.