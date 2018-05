Canadezen bij herdenking Zeedijk Holwerd

Publicatie: vr 04 mei 2018 15.10 uur

HOLWERD - Vandaag waren zes Canadese Veteranen aanwezig bij de herdenkingstegel in de zeedijk nabij Holwerd voor een indrukwekkende herdenking waarbij er vier F16's van de luchtmacht een fly by gaven.

Op deze plek boorde zich op 26 juni 1943 een Willington van de RAF 166 squadron in de zeedijk. De bemanning is nooit geborgen en ligt nog steeds in de zeedijk begraven.

Bij de herdenkingstegel zijn kransen gelegd en na de Last Post was er twee minuten stilte. Bij de herdenking waren zo'n 30 historische legervoertuigen aanwezig van Keep Them Rolling. Na de herdenking vertrokken de voertuigen met de veteranen langs de zeezijde van de dijk naar Ternaard voor een lunch en herdenking.

FOTONIEUWS