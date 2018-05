Scheepswerf Damen Shipyards verkocht

Publicatie: vr 04 mei 2018 10.40 uur

SUMAR - De scheepswerf van Damen Shipyards aan de Damsingel in Sumar is verkocht. De scheepswerf was in de afgelopen jaren al verhuurd terwijl de kantoren nog wel gebruikt werden door Damen Shipyards.

Volgens de site Vastgoedmarkt is de scheepswerf gesplitst en verkocht aan twee partijen die beide een deel in gebruik gaan nemen. De werf aan het Prinses Margrietkanaal heeft een bebouwd oppervlakte van zo'n 6.000 m2 op een perceel van ongeveer drie hectare. Het was sinds de jaren '50 in eigendom van Damen Shipyards.