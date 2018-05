Motorrijder gewond bij ongeval op Zuiderhogeweg

Publicatie: do 03 mei 2018 19.14 uur

DRACHTEN - Op de Zuiderhogeweg in Drachten is donderdag aan het eind van de middag een motorrijder gewond geraakt. Dit gebeurde bij een ongeval tussen het kruispunt met de Gauke Boelensstraat en de fietsbrug. De verkeers ongeval analyse van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Vermoedelijk heeft de motor een auto geraakt en vervolgens de stoeprand. De man is met onbekende verwonding overgebracht naar het ziekenhuis. De Zuidehogeweg was in de richting van de fietsbrug geruime tijd afgesloten geweest voor verkeer.

