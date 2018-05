Geen problemen Nij Smellinghe door stroomuitval

Publicatie: do 03 mei 2018 17.43 uur

DRACHTEN - De grote stroomstoring, die donderdagochtend een groot deel van Drachten meer dan uur heeft platgelegd, heeft niet tot problemen geleid bij ziekenhuis Nij Smellinghe. Ondanks andere geluiden schakelde het hospitaal volgens een woordvoerder gelijk over op de noodstroomvoorziening waardoor de kwaliteit van zorg kon worden gewaarborgd.

"Omdat bijvoorbeeld een deel van de verlichting in zo’n situatie wordt uitgeschakeld, mensen het idee hebben dat de noodstroom niet goed functioneert. Dit is echter vooral bedoeld om zuinig met de beschikbare energiecapaciteit om te gaan", legt een woordvoerder uit. Om dezelfde reden is voor de spoedeisende hulp een uur lang een time-out ingesteld. Huisartsen werden in die tijdsperiode geadviseerd om spoedpatiënten naar een ander ziekenhuis te verwijzen. "Dat is standaardprocedure bij een stroomuitval."

Door het succesvol opstarten van de noodstroom zijn de zogenoemde kritieke processen als de OK en de IC/CC, niet in het geding zijn gekomen. De meeste poliklinieken konden hun werkzaamheden blijven uitvoeren. Met de patiënten op de afdeling Radiologie zijn afspraken gemaakt.