Brand in transformatorhuisje in Surhuisterveen

Publicatie: do 03 mei 2018 15.26 uur

SURHUISTERVEEN - In een transformatorhuisje aan de Dalweg in Surhuisterveen is donderdagmiddag brand uitgebroken. De lokale brandweer werd opgeroepen om ter plaatse te komen. Deze werd even na 15.00 uur gealarmeerd.

De brandweer heeft uit voorzorg het naastgelegen pand nat gehouden om overslag van brand te voorkomen. De brand in het transformatorhuisje is geblust. Door de brand was de stroom uitgevallen in de omgeving van de Dalweg.

FOTONIEUWS