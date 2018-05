Stroomstoring legt Drachten uur lang 'lam'

Publicatie: do 03 mei 2018 10.45 uur

DRACHTEN - Een stroomstoring heeft donderdagochtend een groot deel van Drachten ruim een uur lang ontregeld. De storing ontstond omstreeks 10.37 uur. Liander liet weten dat meer dan 10.000 huishoudens getroffen waren door de kabelbreuk. Rond 11.15 uur waren medewerkers van Liander bezig bij trafostation aan de Leerlooierstraat in Drachten.

De storing ontregelde veel in het winkelcentrum van Drachten. Zo stonden mensen - kort na het ontstaan van de storing - voor gesloten schuifdeuren van supermarkten. Een groot aantal winkels sloot de deuren totdat de stroomstoring was verholpen. Verlichting werkte niet, maar ook kassa's en pinautomaten werkten niet zonder stroom. Ook het uitrijden in parkeergarages was niet mogelijk omdat de slagbomen niet werkten.

Verder konden mensen in scootmobiels hun woning op hogere etages niet bereiken omdat de liften buiten werking waren. De brandweer van Drachten werd één keer opgeroepen voor een liftopsluiting. Het verkeer ondervond vooral op de Zuiderhogeweg en de Lange West problemen. Door de stroomstoring werkten de verkeerslichten namelijk ook niet.

Overal de deuren gesloten

In korte tijden gingen overal de deuren dicht. Schouwburg De Lawei laat weten dat het hele gebouw, inclusief telefoons en kassasysteem, zonder zonder stroom zit. Ook zwembad De Welle moest de deuren sluiten.

Uit reacties van lezers bleek dat huishoudens in de omgeving van woonwijk De Drait / De Trisken / Noordoost / Burmaniapark nog wel spanning op het net hebben. De storing was volgens Liander in de postcode-gebieden 9200, 9201, 9202, 9203.

Rond 11.40 uur was de storing weer verholpen en stond er weer spanning op het net.

