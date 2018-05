Geen activiteiten in FeanwÃ¢lden door bedreigingen

Geen activiteiten in Feanwâlden door bedreigingen

Publicatie: wo 02 mei 2018 23.24 uur

FEANWâLDEN - De activiteitencommissie Mei Elkoar Ien in Feanwâlden heeft alle activiteiten voor dit jaar geschrapt. Dat heeft de commissie bekendgemaakt via Facebook. Er komt geen feestweek, geen viswedstrijd en geen rommelmarkt. De oorzaak hiervoor zijn bedreigingen die die commissie in de afgelopen twee jaar kreeg. Deze bedreigingen ontstonden nadat de commissie had besloten om de horeca-activiteiten zelf met vrijwilligers te doen in plaats van de inzet van een pachter.

Sinds dat moment worden de vijf leden bedreigd. Ook werden er vernielingen gepleegd en moest er tijdens de feestweek extra beveiliging ingezet worden. De laatste tijd is er weer sprake van bedreigingen via sociale media. Dit is de aanleiding om dit jaar geen activiteiten meer te organiseren in het dorp.