Motoragent vliegt uit de bocht bij Donkerbroek

Publicatie: wo 02 mei 2018 16.17 uur

DONKERBROEK - Een motoragent is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de N380 bij Donkerbroek. De bestuurder reed richting Hoornsterzwaag en kwam door onbekende oorzaak ten val nadat hij uit de bocht vloog.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse om het aanwezige ambulancepersoneel te ondersteunen. De agent is per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

