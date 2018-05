Mishandeling in geripte wietplantage: 1 jaar cel

Publicatie: di 01 mei 2018 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige inwoner van Boijl is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld wegens mishandeling, vrijheidsberoving en het runnen van een wietplantage. De Boijlenaar kreeg een celstraf van een jaar, plus een half jaar voorwaardelijk. Hij en twee medeverdachten, een 44-jarige inwoner van het Drentse Echten en een 51-jarige inwoner van Drachten, hebben begin november vorig jaar een man uit Oosterwolde mishandeld en van zijn vrijheid beroofd.

De drie verdachten de Oosterwoldiger ervan dat hij de wietplantage van de Boijlenaar, ondergebracht in een ondergrondse container, had geript. De man werd vastgebonden op een stoel en mishandeld. De Boijlenaar sloeg de Oosterwoldiger met een kloofbijl een gebroken duim en maakte zich daarmee naar het oordeel van de rechtbank schuldig aan zware mishandeling. De andere twee verdachten werden veroordeeld voor het medeplegen van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

De Oosterwoldiger had op de wietplantage gepast terwijl de Boijlenaar in het ziekenhuis lag. Toen de man op 4 november thuiskwam, stonden de wietplanten er keurig bij. Twee dagen later waren de plantjes verdwenen. Omdat de Oosterwoldiger een sleutel van de container had, verdachten de mannen hem van het rippen van de kwekerij. De rechtbank veroordeelde de Echtenaar tot een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest, de man heeft twee dagen vastgezeten, plus een werkstraf van 240 uur.

Het voorarrest van de Drachtster heeft 35 dagen geduurd, hij kreeg geen werkstraf maar wel een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Met zijn drieën moeten ze een schadevergoeding van ruim 1300 euro aan het slachtoffer betalen. De Boijlenaar moet bovendien 4000 euro smartengeld betalen omdat hij het slachtoffer een gebroken duim heeft bezorgd. De kwekerij zou één oogst hebben voortgebracht. De winst schatte de rechtbank op ruim 11.000 euro, dat bedrag moet de Boijlenaar aan de Staat afstaan.