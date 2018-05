OM wil SuwÃ¢ldster drugsboerderij 'afpakken'

OM wil Suwâldster drugsboerderij 'afpakken'

Publicatie: di 01 mei 2018 12.35 uur

SUWâLD - Het Openbaar Ministerie wil de boerderij en stal van een 43-jarige man uit Suwâld verbeurd laten verklaren. De panden aan de Aldemiede zijn volgens de politie namelijk gebruikt om strafbare feiten te kunnen plegen. Om een extra barrière op te werpen wordt in Noord-Nederland daarom bij alle ontdekte drugslabs beslag gelegd op het pand. De rechter moet uiteindelijk beslissen of de boerderij in Suwâld daadwerkelijk verbeurd verklaard wordt.

Het in 2017 ontdekte drugslab in Suwâld was voor de politie een aanknopingspunt om dinsdagochtend een 28-jarige inwoner van Roden en een 35-jarige inwoner van Assen aan te houden in een onderzoek naar het produceren van synthetische drugs.Naast de aanhoudingen doorzochten agenten vijf woningen in Groningen, Assen, Roden en Beilen. Daarbij werd onder andere gezocht naar grondstoffen voor het maken van synthetische drugs en ander bewijsmateriaal.

Het drugslab in Suwâld werd in december vorig jaar ontdekt. Agenten waren naar de boerderij gegaan omdat het sterke vermoeden bestond dat in het pand een hennepkwekerij zat. Deze kwekerij werd ook gevonden, maar daarnaast vond de politie ook het drugslab en een growshop. Door het onderzoeksteam werd destijds al beslag gelegd op de kwekerij, de growshop en het drugslab. De 43-jarige bewoner van de boerderij werd aangehouden. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) was uren in de weer om het grote drugslab te ontmantelen. Een gespecialiseerd bedrijf moest komen om alle chemisch afval af te voeren.

Vervolg onderzoek

Na het ontdekken van het grote lab werd direct een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de organisatie achter deze locatie. Rechercheurs gingen in verhoor met de aangehouden bewoner. Daarnaast werd sporenonderzoek gedaan en met diverse betrokkenen gesproken. Het onderzoeksteam kreeg vervolgens zicht op de 28-jarige inwoner van Roden, en de 35-jarige inwoner van Assen. Het tweetal kon uiteindelijk als verdachte worden aangemerkt voor betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs in Suwâld.

Aantreffen grondstoffen en lab in aanbouw

Het vermoeden dat de twee verdachten zich bezig hielden met de productie van synthetische drugs werd bevestigd toen bij een verkeerscontrole in de auto van de verdachten grondstoffen voor het maken van drugs werden gevonden. Ook in een loods in Leek en Dronten werden deze zelfde grondstoffen gevonden. Ook daar bleek een link te zijn met de twee verdachten. Tenslotte werd in Zuidlaarderveen een lab in aanbouw aangetroffen waarbij het sterke vermoeden bestond dat ook daar het tweetal bemoeienis mee had.

Het politie-onderzoek gaat verder en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De bewoner van de boerderij in Suwâld zit sinds zijn aanhouding op 12 december nog steeds vast. Hij moet zich halverwege mei verantwoorden voor de rechtbank.