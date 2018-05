Oude Boumanschool tegen vlakte voor zorgstudio's

Publicatie: di 01 mei 2018 10.43 uur

DOKKUM - Er komen 32 zorgstudio's op de plek van de oude J. J. Boumanschool in Dokkum. Het pand aan de Hantumerweg is door de gemeente Dongeradeel verkocht aan ontwikkelaar Kooistra uit Dokkum en ontwikkelende belegger Zwanenburg Projecten BV uit Heerenveen. Wethouder Pieter Braaksma en directeur Erik Zwanenburg hebben maandag het koopcontract ondertekend. Er worden 32 zorgstudio's gebouwd. Talant gaat het pand huren.

Na jaren van deels leegstand en tijdelijke verhuur is het voormalige pand van de J.J. Boumanschool aan de Hantumerweg 30 in Dokkum verkocht. Na een ecologisch onderzoek en asbestsanering zal het huidige pand later dit jaar worden gesloopt.

Door de nieuwbouw verlaat Talant het huidige woongebouw aan de Omloop in Dokkum. Door een gewijzigde zorgvraag van de bewoners is dat gebouw niet meer functioneel voor de doelgroep. Vervangende nieuwbouw is dringend nodig en kan nu op de locatie van de voormalige J.J. Boumanschool worden gerealiseerd.