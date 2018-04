Burenruzie in Hurdegaryp: 'Wij negeren hun nu'

Publicatie: ma 30 april 2018 17.30 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Tim Wassink gaf maandag geen straf aan twee ruziënde buren uit Hurdegaryp. Wassink verklaarde de buren wel schuldig aan respectievelijk mishandeling en beschadiging, maar een straf liet de rechter in beide gevallen achterwege. Een 64-jarige inwoonster heeft zich volgens Wassink schuldig gemaakt aan beschadiging van de beukenhaag van haar buurman. De buurman (65) op zijn beurt mishandelde de buurvrouw door haar met een latje op de hand te slaan.

Heggenschaar

Door de klap brak de buurvrouw een botje in haar hand. Op dat moment was het twistpunt de beukenhaag, eigendom van de buurman. Maar er speelde veel meer. De buurman zou zich niet aan afspraken hebben gehouden met betrekking tot het snoeien van de haag. En dat was een doorn in het oog van de buren. Die hadden volgens de buurman tot drie keer toe op eigen initiatief de heggenschaar ter hand genomen.

Middenhandsbeentje

Hij had er twee keer wat van gezegd. Beide keren zou het zijn uitgelopen op een scheldkanonnade van de buren. Toen hij op 13 november zag dat de buurvrouw weer in de heg om knipte, knapte er iets. 'Die haag werd steeds kleiner, ik was er wel klaar mee', aldus de Hurdegarypster. Met een stokje waar hij rozen mee op wilde binden, sloeg hij op de heg. Maar hij sloeg de buurvrouw ook op de hand, met als gevolg een gebroken middenhandsbeentje.

Wijkagent

Dat was volgens de Hurdegarypster niet de bedoeling geweest. Hij erkende dat hij, vanwege privéomstandigheden, in die periode niet lekker in zijn vel zat. Maar hij zou ook al een paar keer de politie hebben gebeld. De wijkagent zou komen, maar die kwam niet. Datzelfde zei de buurvrouw even later ook -de rechter behandelde de twee zaken gescheiden van elkaar. Het conflict ging verder dan alleen de beukenhaag, de buren zouden ook al heel lang last hebben van de houtkachel van de buurman.

Intimiderend bezig

De buurvrouw en haar echtgenoot zouden de politie en de gemeente hebben gevraagd om te bemiddelen, maar dat zou de buurman geweigerd hebben. 'Hij is heel intimiderend bezig', zei de vrouw. Zij vond dat ze de beukenhaag niet had vernield, maar daar dacht de rechter dus anders over. Met de buren zou het volgens haar nooit weer goed komen. 'Wij negeren hun nu', zei de vrouw. De buurman wilde de schade van een nieuwe beukenhaag -524 euro- vergoed hebben. Die claim werd afgewezen. Maar de buurman moet wel 250 euro smartengeld aan de buurvrouw betalen, plus een kleine 400 euro voor onder andere ziekenhuiskosten.