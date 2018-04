Man trekt verkeerde dief van fiets:schaambeen stuk

Publicatie: ma 30 april 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Terwijl hij medio november vorig jaar relaxt een blowtje rookte in een coffeeshop in Drachten, haalde een kennis een geintje uit met een 33-jarige man uit Opende. 'Waar is je fiets?', riep de kennis. De Opendster sprong op en zag iemand wegfietsen. Hij ging er pijlsnel achteraan en trok de vermeende dief van de fiets. Die viel op de grond en zou later bij de politie verklaren dat de Opendster hem tegen het schaambeen had getrapt.

Paniekreactie

Dat laatste was pertinent niet waar, zei de Opendster maandag tegen rechter Tim Wassink. Hij had zijn werkkistjes aan, met stalen punten. 'Daarmee kun je wel iemand doodschoppen', zei hij. Al het andere was wel waar. Achteraf schaamde hij zich diep, hij had ook nog zijn welgemeende excuses aan het slachtoffer gemaakt. Die had namelijk zijn fiets niet gestolen, hij was helemaal niet op de fiets naar de coffeeshop gegaan. 'Het was een paniekreactie', verschuldigde de Opendster zich. Hij heeft een best wel dure fiets, vandaar. Mensen die hem kenden, hadden ook tegen de politie gezegd dat zo'n soort reactie totaal niet bij hem paste.

Gebroken schaambeen

De rechter vroeg zich nog af of hij iets anders had gebruikt dan alleen wiet, gezien zijn felle reageren. 'Speed of zo?', vroeg Wassink. Dat bestreed de verdachte, hij zei dat hij juist bezig was met blowen te minderen. Dat het slachtoffer een gebroken schaambeen had, stond wel vast. Dat was op de spoedeisende hulp vastgesteld. Maar de rechter vond dat niet bewezen kon worden dat dat kwam doordat de Opendster de man had getrapt. Maar het was wel het gevolg van de val met de fiets, concludeerde Wassink. Zo dacht officier van justitie Marjolein van der Grampol er ook over.

Ruim richtbedrag

Zij sprak van 'een vergissing met ontzettend vervelende gevolgen'. Zij hield er rekening mee dat de Opendster zijn excuses heeft aangeboden en eiste een werkstraf van 40 uur plus 40 uur voorwaardelijk. Het slachtoffer had een zeer ruim richtbedrag bedacht als schadevergoeding, dat zou tussen de 1000 en 35.000 euro moeten liggen. De rechter nam de eis over en maakte er 600 euro smartengeld van.