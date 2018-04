Drachtster winkeldief (57) met dochter op pad

Publicatie: ma 30 april 2018 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een 57-jarige inwoonster van Drachten werd in korte tijd drie keer betrapt op het plegen van een winkeldiefstal. Dat was voor haar het sein om het roer om te gooien, zei ze maandag tegen rechter Tim Wassink. Ze is drugsverslaafd en kwam in het verleden al veel vaker met politie en justitie in aanraking, ook voor winkeldiefstallen. In augustus vorig jaar en 12 januari van dit jaar was ze samen met haar dochter op pad.

De twee hadden spullen gestolen bij de Poiesz en het Kruidvat in Drachten. Op 22 januari was de Drachtster alleen op pad, toen pikte ze bij de Albert Heijn 7 blikjes bier. Na de laatste keer dat ze werd aangehouden besloot ze dat het genoeg was. Ze meldde zich bij de verslavingszorg om van haar drugsverslaving af te komen. Ze wacht nu op een oproep voor een behandeling. Om dat proces niet te verstoren legde de rechter een werkstraf op van 40 uur, plus 30 uur voorwaardelijk.