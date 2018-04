'Slechte toegangscontrole tijdens intocht Sint'

DOKKUM - De landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum in 2017 liep mede uit de hand omdat de politie en de gemeente Dongeradeel hun focus vooral hadden op de tegenstanders van Zwarte Piet. Dat blijkt uit een reconstructie van het NRC.

Omdat de aandacht elders lag, konden in de ochtend rechts-extremisten en voetbalhooligans van onder meer SC Cambuur en Feyenoord in het hart van de stad komen. Er was nauwelijks een goede toegangscontrole in Dokkum zelf. De bussen met demonstranten werden door de politie gevolgd vanuit Amsterdam maar de politie had niet in de gaten dat ook een wegblokkeerder de bussen volgde.

