Hennepkwekerij verstopt in oplegger

Publicatie: zo 29 april 2018 20.28 uur

GROU - De politie heeft zondagochtend een hennepkwekerij ontdekt in een loods aan de Muldyk in Grou. Rond 10.30 uur werd een inval gedaan en hierbij werd de hennepkwekerij ontdekt in een oplegger. Tevens bleek dat de stroom werd gestolen.

De kwekerij is na de ontdekking gelijk ontmanteld. Er is bij het oprollen van de kwekerij niemand aangehouden.