Afbakbroodjes laten brandweer uitrukken

Publicatie: zo 29 april 2018 17.43 uur

HARKEMA - Door aangebrande afbakbroodjes in een oven moest de brandweer van Drogeham zondagmiddag uitrukken naar de Betonwei in Harkema. Terwijl de ouders van een meisje op visite waren, legde de dochter des huizes broodjes in de oven. Toen ze werd gealarmeerd door de rookmelder, nam ze poolshoogte. De broodjes in de oven waren aangebakken.

Bij aankomst van de brandweer van Drogeham hing er in en om de woning een reuk van verbrande broodjes. Van brand was geen sprake, dit is door de brandweer gecontroleerd.

FOTONIEUWS