Brand in woning in Kollumerzwaag

Publicatie: zo 29 april 2018 17.23 uur

KOLLUMERZWAAG - De brandweer moest zondag even na 17.00 uur uitrukken voor een brand in een woning aan de Wiersmastrjitte in Kollumerzwaag. De zolderbrand was uitslaand en daarom is de brandweer met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen. Zo is ook de hoogwerker van Dokkum ter plaatse gekomen.

Bij aankomst bleek de brand op de zolder van de woning te zitten. De zonnepanelen op het dak raakten door de brand ook beschadigd. Alle personen in de woning konden veilig het huis verlaten.