Ureterper brandweer is 'de beste'

Publicatie: zo 29 april 2018 15.46 uur

URETERP - De brandweer van Ureterp is zaterdag winnaar geworden van de eerste gewestelijke 112 brandweervaardigheidstoetsen in Oudehorne.

De deelnemende blusteams aan de eerste gewestelijke ronde moesten een zogenaamd bedrijfsongeluk met twee slachtoffers en een vat lekkend salpeterzuur afhandelen. Er moesten speciale procedures gevolgd worden en de gewonden moesten bevrijd worden. Het team uit Ureterp bleek de beste te zijn. Acht teams uit Friesland en Groningen deden mee aan de vaardigheidswedstrijden. Zij waren de besten uit de provinciale rondes.

De prijsuitreiking was in dorpshuis De Kiekenhof en aansluitend werd nog even nagefeest in de eigen kazerne te Ureterp.

