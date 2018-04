Dokkumer kerkgangers bekeurd

Publicatie: zo 29 april 2018 14.54 uur

DOKKUM - Dokkumer kerkgangers keken zondagochtend vreemd op toen de auto's waarmee ze naar de Grote Kerk gekomen waren voorzien van een bekeuring. De politie vond dat de auto's - die een uurtje geparkeerd stonden voor het kerkbezoek - recht hadden op een boete voor foutparkeren en schreef zonder uitzondering boetes uit.

In verband met de werkzaamheden op de Markt en rond de Grote kerk is met de gemeente Dongeradeel afgesproken dat er in de zijstraten rond de kerk geparkeerd mag worden. Ondanks die afspraak schreef de politie de boetes uit.