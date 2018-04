Brug in Burgum vanaf nu op afstand bediend

Publicatie: za 28 april 2018 20.00 uur

BURGUM - De brug van Burgum wordt sinds vrijdag op afstand bediend. In de afgelopen maanden werden de laatste camera's geplaatst en getest en sinds vrijdag wordt de brug daadwerkelijk op afstand bediend vanuit Skûlenboarch.

Het heeft ruim anderhalf jaar geduurd voordat de technische installatie gereed is gekomen. In de tussentijd kon de brug op afroep wel bediend worden. Er reden dan één of twee brugwachters per auto naar Burgum om de brug te bedienen.