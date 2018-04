Reddingbootdag 2018 KNRM Lauwersoog

Publicatie: za 28 april 2018 17.15 uur

LAUWERSOOG - Zaterdag was het tijdens de reddingbootdag gezellig druk op het KNRM station van Lauwersoog. De vrijwilligers van de KNRM organiseren elk jaar hun landelijke open dag. Dé dag om actief kennis te maken met het werk, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM. In de WâldNet-regio kon men terecht op het station van Lauwersoog.

Al voor 10 uur stonden mensen in de rij om mee te mogen varen op één van de aanwezige reddingboten. Mensen die donateur zijn of ter plaatse lid werden, konden meevaren op de reddingboten Annie Jacoba Visser of de Springbok van station Lauwersoog. Ook kon er worden meegevaren op de voormalige reddingboten Suzanna en Dr.Ir.S.L.Louwes.

In de haven werd twee keer een demonstratie gegeven van het redden van drenkelingen die vanwege brand aan boord van een schip te water waren gesprongen. In de nieuwe promotiekar van de KNRM kon men leuke en handige spulletjes kopen en de kinderen konden een schippersdiploma halen door zelf te varen op reddingboot Louwes.

De KNRM is al sind 1824 een onafhankelijke professionele reddingorganistatie die beschikt over 1.300 goed opgeleide vrijwilligers verdeeld over 45 reddingstations langs de Nederlandse kust en aan de ruime binnenwateren, zoals het IJsselmeer, Markermeer, Randmeren en de Zuid-Holllandse en Zeeuwse Delta.

De KNRM heeft de beschikking over 75 reddingboten verdeeld over de diverse stations, die 24 uur per dag en zeven dagen in de week en onder alle weersomstandigheden beschikbaar zijn.

FOTONIEUWS