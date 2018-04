Meisje uit Drachten ligt dronken op straat

Publicatie: za 28 april 2018 11.18 uur

LEEUWARDEN - Een 16-jarig meisje uit Drachten is op Koningsdag door de politie erg dronken aangetroffen op straat. Dit gebeurde omstreeks 19.30 uur in de Beijerstraat in Leeuwarden.

De politie heeft besloten om een ambulance te bellen en ze is vervolgens overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. De ouders van het meisje zijn tevens door de politie ingelicht over de situatie.