Seizoensopening voor zwembad Gorredijk

Publicatie: za 28 april 2018 10.52 uur

GORREDIJK - Om klokslag half twee werd op Koningsdag het seizoen met een sportieve mini-biathlon in zwembad De Delte in Gorredijk geopend. Het hele zwembad was Oranje gekleurd en werd het er gezellig druk.

Het deelnemersveld voor de mini-biatlon in de leeftijd 8 - 12 jaar was dunnetjes bezet maar werd er hard gestreden voor de 1e plek. De snelste deelnemer over 150 meter zwemmen en 1 km hardlopen was Daan Nieuwland direct gevolgd door nummer 2 Jildou v.d. Hoek en Mare Smit finishte als derde.

In de categorie van 16 jaar en ouder finishte Jetze Reijenga als eerste over een afstand van 500 meter zwemmen en 3 km hardlopen, gevolgd op de tweede plaats door Kevin de Kroon en op de derde plek eindigde Alex Veenstra. De 1e prijswinnaars verdienden een jaarabonnement van zwembad De Delte en de nrs 1 t/m 3 ontvingen een medaille. De reacties van het aanwezige publiek waren positief en de activiteit viel bij de deelnemers in goede aarde.

