Drukte tijdens Oranjebraderie in Kollum

Publicatie: vr 27 april 2018 20.39 uur

KOLLUM - n het centrum van Kollum was de traditionele Oranjebraderie. De kraampjes van de Oranjebraderie stonden in de Voorstraat, Eyso de Wendtstraat en Oostenburgstraat opgesteld. Ook was er een vrijmarkt en kinderbraderie. De horecagelegenheden hadden grote tenten geplaatst zodat iedereen sowieso droog en warm kon genieten van gezelligheid.

Er kwamen veel mensen een kijkje nemen in het centrum van Kollum. Verder waren er nog andere activiteiten zoals een Drone-demonstratie op het kaatsveld en op het parkeerterrein achter De Colle een beachvolleybal toernooi. In Meckama State was een Seniorenmiddag.

