Lawei-verhoren: Onduidelijkheid over financiÃ«n

Lawei-verhoren: Onduidelijkheid over financiën

Publicatie: vr 27 april 2018 18.17 uur

DRACHTEN - Edgar Kuipers, voormalig hoofd financiën van de gemeente Smallingerland, was alleen op de zijlijn betrokken bij de financiële controle van de vernieuwbouw van de Lawei. De uitleg leidde tot verbaasde gezichten bij de raadscommissie die onderzoek doet naar de gemeentelijke rol in het debacle.

"Wie is er op de hoogte van de financiële afwikkeling tijdens het proces? Wij krijgen er geen duidelijkheid over", stelde commissielid Karin van der Velde. Het verhoor van Kuipers, de laatste van de zes, verliep vrij op de vlakte. Dat komt vooral vanwege zijn beperkte rol in het proces.

Aan het einde legde de financieel ambtenaar nog wel een frustratie op tafel. "Tijdens het proces heb ik gemerkt dat college, raad en ambtenaren nooit goed met elkaar het gesprek zijn aangegaan. Dit had het proces misschien niet veranderd, maar leidt misschien wel tot meer wederzijds begrip en samenwerking als je gevoel en beeldvorming deelt." Concreet zet hij vraagtekens bij de actie van de Eerste Lokale Partij (ELP) die zelf wederhoor ging zoeken bij aannemer Van Norel. "Dat is als niet logisch en niet plezierig ervaren. Door een gesprek had er wellicht omgekeerd begrip ontstaan over wat dit voor de ambtenaren heeft betekend."

Commissielid Yntze de Vries, tevens fractievoorzitter van de ELP, voelde zich als een wesp gestoken en verweet op zijn beurt de ambtenaren die "als een blinde hond" achter de adviseurs van Arcadis aan lopen. De Vries vroeg zich op zijn beurt af of Kuipers de actie in dat licht niet snapt. Commissievoorzitter Sipke Hoekstra beëindigde het verhoor met de instemming op het voorstel van Edgar Kuipers om dat in een andere setting eens te bespreken.