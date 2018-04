Spoeddebat T-diel levert geen doorbraak op

BURGUM - Het door de vier oppositiepartijen, VVD, PvdA, GrienLinks en D’66 aangevraagde spoeddebat over de informatie, heeft donderdagavond geen echte doorbraak opgeleverd. De standpunten werden nogmaals uitvoerig uiteengezet, maar de onderinge verhoudingen bleven lijnrecht tegenover elkaar staan.

Met andere woorden, drie uur lang heen-en-weer-debatteren leverde in feite maar bitter weinig op. En eigenlijk kon je dat, gezien het voorafgaande, ook niet verwachten. De drie beoogde coalitiepartijen, CDA, FNP en CU, bleven bij hun standpunt dat er op basis van het door informateur Gjalt Benedictus uitgebrachte advies, verder wordt gegaan met de formatie, de vier oppositiepartijen deden alle mogelijke moeite om de anderen ervan te overtuigen dat juist de fouten die bij de informatie zijn gemaakt, een nieuwe poging zouden rechtvaardigen. Zij voelen zich buitenspel gezet op een voor hen onaanvaardbare manier.

Saillant detail: bij de aanbieding van dat rapport, een paar weken geleden, gaf de informateur ruiterlijk toe dat er ‘dingen anders hadden gekund’. En juist dat ‘gekund’, vertaalden de ‘vier’ als ‘gemoeten’. Vandaar hun onvrede en hun onverbloemde kritiek op de gang van zaken. Voor hen waren de spreekwoordelijke druiven bijzonder zuur. Dineke Wagenaar (VVD): “Hjirmei dogge wy ús kiezers te koart, der wiene wol oare mogelikheden, dit moat oer, dit is skealik foar de polityk.”

Brigitta Scheepsma van GrienLinks verwoordde het op haar eigen wijze, met veel vuur en passie: “Wat moet de burger hier wel van denken.” Zij wilde graag een voorbeeld voor Fryslân zijn qua vernieuwende politiek. Ellen Bruins Slot (PvdA): “Hier zetten we vraagtekens bij. De burger moet gezien worden.” Erwin Duursma (D’66) was van de vier oppositiepartijen het meest gematigd en realistisch: “Natuurlijk kan alles altijd beter, maar we moeten ook de hand in eigen boezem steken en: een beetje botsen is niet erg.”

Daarna maakten de drie beoogde coalitiepartijen duidelijk dat er weliswaar fouten zijn gemaakt, maar dat ze daarin geen aanleiding zien om het hele proces over te doen. Wat volgde was een tijdlang heen-en-weer-gepraat dat eigenlijk niets nieuws opleverde en dat bracht de technisch-voorzitter van deze vergadering, burgemeester Jeroen Gebben, tot wat je in feite de hamvraag van de avond zou kunnen noemen: “Hoe nu verder.”

Want ondanks de diepe kloof die er gaapt tussen beide kampen, is iedereen er wel van overtuigd dat er een vrijwel onwerkbare situatie zal ontstaan als de raad er niet in slaagt om een modus te vinden opdat iedereen weer door de zelfde deur kan. Met andere woorden, zoeken naar een vorm van samenwerking waar de inwoners van Tytsjerksteradiel recht op hebben.

In een vier jaar lange zinloze welles-nietes-discussie gaat zoveel onnodige energie zitten, die beter gebruikt kan worden voor werkbare samenwerking. En toen kwam, in feite als een ‘deus ex machina’, Erwin Duursma met een motie. Hij trok die later weer in, maar het was een eye opener voor vrijwel iedereen. Hij pleitte in zijn motie voor het opstellen van een breed gedragen, officieel raadsprogramma, om de samenwerking in de raad maximaal in te zetten op de inhoud en de doelen die de raad wil realiseren.

Duursma wil dat het proces daartoe zal worden begeleid door een onafhankelijk begeleider, die als opdracht heeft: het formuleren van een gedragen proces-voorstel hoe te komen tot het officiële raadsprogramma, inclusief planning, afhankelijkheden en processen etc. En bovendien het begeleiden van de raad bij de inhoudelijke uitwerking en oplevering van het eindproduct: een door de raad gedragen raadsprogramma 2018-2022. Een gouden greep, een prima voorstel, waar eigenlijk iedereen accoord mee zou kunnen gaan.

De coalitiepartijen spraken van een ‘uitgestoken hand die ze graag zouden aannemen’. Maar uiteindelijk werd de motie toch niet in stemming gebracht. Maar de boodschap die Duursma zijn collega’s meegaf, was niettemin duidelijk: ‘linksom of rechtsom, we moeten het met elkaar doen, alleen maar tegen elkaar levert onherstelbare en volstrekt onnodige schade op’. En daarmee kroonde Erwin Duursma zich in feite tot ‘man of the match’ en zette hij zijn partij stevig op de politieke kaart van Tytsjerksteradiel.