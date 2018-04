Gemeenteraden op bezoek bij Sionsberg

Publicatie: do 26 april 2018 21.37 uur

DOKKUM - Op initiatief van PvdA-fractievoorzitter Kootje Klinkenberg gaan de gemeenteraden uit onder andere Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland op bezoek bij Sionsberg in Dokkum. Het plan werd donderdagavond tijdens de gemeenteraad van Dongeradeel direct omarmt. “Ik vind het een goed idee, dat gaan we gewoon uitzetten”, sprak burgemeester Marga Waanders. Aanleiding voor Klinkenberg om over een werkbezoek te beginnen was de komst van de nieuwe directeur en de positieve geluiden die het raadslid over het ziekenhuis ontving.

Sinds 1 februari is Monique Birkhoff de directeur van de stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum. Samen met Cardiologie Centra Nederland (CCN) en DC Klinieken biedt deze stichting vanuit Sionsberg poliklinische zorg aan. Daarbij is CCN er voor de afdeling Cardiologie. De afdelingen Pijnbestrijding, MDL (maag, darm en lever) en Radiologie worden geleverd door DC Klinieken. De stichting is verantwoordelijk voor alle andere negen poliklinieken: Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, Interne geneeskunde, KNO, Longgeneeskunde, Neurologie, Orthopedie en Urologie.