Man 'ontploft' en sloopt schuttingen van de buren

Publicatie: do 26 april 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (28) 'ontplofte' begin februari toen de politie zijn muziekbox in beslag nam, omdat de buren aan de Nijverheid hadden geklaagd over geluidsoverlast. Nadat hij eerst een poos bij een van de buren op de voordeur had gebonkt, ging de man de gezamenlijke schutting te lijf. Nadat hij een vijftal planken had losgetrokken, koelde hij zijn woede op de schutting van de buren aan de andere kant.

Die schutting stond helemaal uit het lood toen de Drachtster was afgekoeld. De man moest zich donderdag voor de rechter verantwoorden, hij kwam niet opdagen. Tegen de politie had hij gezegd dat hij 'geflipt' was. Hij vond dat de ene schutting net zo goed van hem was en dat hij daarmee mocht doen wat hij wilde. De man stond ook terecht voor heling: in september vorig jaar had hij een fiets gekocht die van diefstal afkomstig was.

De fiets was van een winkelier. Die wilde een foto van het rijwiel maken voor op de website. Toen hij even weg moest om een klant te helpen, was de fiets verdwenen. De verdachte zei dat hij de fiets via Marktplaats van ene 'Dennis' had gekocht, voor 450 euro. Het geld zou hij van zijn zus hebben geleend. De zus bevestigde dit, maar had het wel over een ander bedrag. Zij zou haar broer 350 euro hebben geleend. Het feit dat er twee sleuteltjes bij de fiets waren, was voor de officier van justitie een doorslaggevende factor, in het voordeel van de verdachte.

De officier concludeerde dat de Drachtster om die reden niet had kunnen en moeten vermoeden dat de fiets was gestolen. Op dit punt bepleitte zij vrijspraak. De rechter keek er anders tegenaan: het Dennis-verhaal vond de rechter te zwak, ook omdat de verdachte geen contactgegevens kon ophoesten. De fiets gaat terug naar de winkelier en de Drachtster kreeg een werkstraf van 20 uur en twee weken voorwaardelijke celstraf. De Drachtster zou wel vaker voor overlast hebben gezorgd. Momenteel bemoeit de woningbouwvereniging zich met de situatie op de buurt.