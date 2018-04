Lawei-verhoren: 'Rampzalig als het ploft'

Publicatie: do 26 april 2018 13.59 uur

DRACHTEN - Voormalig wethouder Nieske Ketelaar van Smallingerland had niet kunnen bevroeden dat de overdracht van het huisvestingsdossier van De Lawei zo zou escaleren. Dat gaf ze donderdag aan tijdens haar openbare verhoor over het debacle met de Drachtster schouwburg. "Het is rampzalig voor een nieuwe wethouder dat zo'n dossier binnen één of twee maanden in je gezicht ploft. Dat heb ik richting Marja Krans heel vervelend gevonden. Vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel hebben we in het college vanaf dag één keihard gewerkt om het tot een goed einde te brengen en elkaar te steunen."

Ketelaar had voor de verkiezingen in 2014 de portefeuille cultuur onder haar hoede. Die is daarna overgedragen aan Marja Krans. In tegenstelling tot de invoeging van De Meldij bij De Lawei. "Dat was op dat moment een spannend dossier. Daarom nam ik de verantwoordelijk om dit onderdeel zelf af te maken en af te handelen. Van het tweede deel, de huisvesting, wist ik dat er wel spannende discussies over waren en dat het soms knettert. Maar dat gebeurt met regelmaat met grote projecten. Op dat moment was het niet een gevoelig dossier om aan de bel te trekken."

Over de keuzes voor 2014 weet Ketelaar zich weinig te herinneren. Duidelijk is wel dat er niet extra sturing vanuit de gemeente richting De Lawei is geweest met het oog op de subsidiebeschikking van veertien miljoen. In de ogen van Ketelaar niet zo gek omdat er al jaren een nauwe samenwerking en veel vertrouwen in de schouwburg is. "Een partij waarvan je weet dat die al jarenlang ervaring heeft en op een goede manier weet om te gaan met een subsidie, met maatschappelijk geld."

Ook later was er geen reden tot paniek. Onvolkomenheden in het bestek, bijvoorbeeld rond de gevelbekleding, waren wel reden tot overleg, maar leverde geen zorgen op. "Er is wel veel heen en weer getiktakt over de opleveringstermijn en de meerkosten. We hadden in ieder geval de afspraak dat de opdrachtnemer eerst toestemming moest vragen voor meerwerk." De hectiek, die in de aanloop naar het ontbinden van het contract met Van Norel, staat Nieske Ketelaar nog wel in het geheugen gegrifd. "Maar niet in die zin wat er waar er precies in detail besproken is en of dit met mij is gedeeld."

Ketelaar achtte, net als voormalig burgemeester Tjeerd van Bekkum in zijn verhoor op woensdag, het niet logisch om nog mediation in te zetten om het conflict tussen De Lawei als opdrachtgever en Van Norel als opdrachtnemer op te lossen. "In een paar weken tijd is dit geëscaleerd, dan ben je de tijd van mediation gepasseerd. Bovendien barst het schouwburgseizoen bijna los." Second opinion op het ontbinden van het contract is wel ter sprake gekomen in het college, maar in het toepassen van hoor-en-wederhoor met de aannemer zag Ketelaar geen rol voor de gemeente weggelegd. "Je moet je als gemeente niet bij een discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan tafel willen zitten. Formeel zijn de rollen gescheiden, maar natuurlijk werk je gezamenlijk wel aan het belang om niet onnodig maatschappelijk geld over de balk te smijten."

Had Ketelaar met de wetenschap van nu dingen anders gedaan? "Nee. Natuurlijk houdt deze vraag mij bezig. Er is bij mij geen aanleiding om te denken dat als je andere keuzes had gemaakt, de zaken anders waren gelopen."

Donderdag om half twee begint het verhoor met voormalig wethouder Marja Krans. Voormalig controller Edgar Kuipers komt om vier uur aan bod.