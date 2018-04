Dader mislukte overval zondert zich af in Marwei

Publicatie: do 26 april 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - De man die op 1 februari een mislukte poging deed om de Aldi in Drachten te overvallen, moet zich op 29 juni voor de rechter verantwoorden. Dat werd donderdag bekendgemaakt door de rechtbank in Leeuwarden tijdens een zogeheten pro forma-zitting. De verdachte, een 20-jarige Drachtster, heeft met een psycholoog gesproken. Die adviseerde om de Drachtster ook door een psychiater te laten onderzoeken, in verband met het eventueel toepassen van het minderjarigen strafrecht.

Ook zou de psycholoog iets kunnen zeggen over het eventueel toepassen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd. De verdachte zit momenteel in de Marwei, maar dat is volgens advocaat Fer Grijmans niet echt een geschikte plek. De Drachtster zondert zich af en brengt veel tijd door op zijn cel. 'Het is niet de plek waar ik vind dat ik hoor', zei de verdachte.

De raadsman verzocht het Openbaar Ministerie (OM) om zijn cliënt over te plaatsen naar een jeugdinrichting. De officier van justitie zei dat OM met het verzoek aan de slag gaat. De Drachtster liep op donderdag 1 februari met een mes te zwaaien in de Aldi aan de Leidijk in Drachten. Hij dreigde met het mes, maar sloeg even later op de vlucht.

Hij werd achterna gezeten door omstanders en een medewerker van de Aldi. Op de Bank werd hij overmeesterd en overgedragen aan de politie. Terwijl hij op de vlucht was, had hij het mes, een sjaal en een rugzak gedumpt. Een bewoner vond de spullen in zijn vuilcontainer. De verdachte had zichzelf aan de hand verwond, door in de Aldi hard met het mes op een kassa te slaan. Hij is geen onbekende van de politie.