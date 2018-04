Vier onderscheidingen in Opsterland

Publicatie: do 26 april 2018 12.05 uur

BEETSTERZWAAG - Op de dag voor Koningsdag vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. Ook in Opsterland ontvingen vier inwoners uit handen van burgemeester Ellen van Selm een Koninklijke Onderscheiding.

Twee dames en twee heren kregen een Koninklijke Onderscheiding, één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en drie tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De gedecoreerden hebben zich jarenlang ingezet voor hun club, hun vereniging, een instantie, een bestuur of mensen die hulp nodig hebben.

Burgemeester Ellen van Selm speldde namens Zijne Majesteit koning Willem Alexander bij de volgende inwoners van Opsterland een decoratie op:



Kees Roeleveld uit Lippenhuizen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kees Roeleveld, geboren op 18 augustus 1949, uit Lippenhuizen

2009 – heden Bondsbestuurder CNV Kostersbond

1996 – heden belangenbehartiger/bemiddelaar CNV Kostersbond

1995 – 2000 Voorzitter CNV Kostersbond afdeling Noord Holland

1993 – 2000 Koster/beheerder Gereformeerde kerk Zaandam. Daarnaast werkzaam als begeleider

Song en Praise Koor en gastheer kinderkoor

2000 – 2012 Opstarten Song en Praise koor bij Gereformeerde kerk in Hilversum

2011 – heden Beheerder Witte Kerk in Hemrik met taken zoals het verzorgen van de tuin, het beheren van het gebouw en lid van de activiteitencommissie

Divers Vanaf 2012 lid van het Gom van de PKN kerken in Nederland. Vanaf 2001-2004 lid van Algemeen vergadering pensioenfonds. Van 2004-2009 Raad van Advies Pensioenfonds. Sluiswachter. Bloemencorso Lippenhuizen

Siemon van der Beek en Jetske van der Beek Holtrop uit Ureterp

beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Siemon van der Beek, geboren op 09 november 1952, uit Ureterp

1998 – heden Penningmeester Stichting Klubwerk Pypskoft

1980 – heden Organiseren en ondersteunen activiteiten Pypskoft zoals disco en filmavonden, bloemschikken

2001 – heden Penningmeester oudervereniging Philadelphia/Sien (vanaf 2010)

Divers helpt via netwerk Pypskoft bewoners leefgroep verstandelijk gehandicapten met invullen belastingpapieren, actief als vrijwilliger bij PKN-Kerk It Keningsfjild

Mevrouw Jetske van der Beek-Holtrop, geboren op 29 mei 1953, uit Ureterp

1980 – heden Secretaresse Stichting Pypskoft

1980 – heden Organiseren en ondersteunen activiteiten Pypskoft zoals vrachtwagentochten, filmavonden en bloemschikken

1979- heden Vanuit Gereformeerde kerk intensief betrokken bij het onderhouden van kerkelijke contacten met de kerk van Heringsdorf (voormalig DDR) ten tijde van de Koude Oorlog, vanaf 2002 diaken en lesgever catechese PKN-Kerk It Keningsfjild

Klaske de Vries uit Wijnjewoude

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Klaske de Vries, geboren op 09 augustus 1955, uit Wijnjewoude

1971 – heden Al 47 jaar organist in verschillende kerken, maakte haar debuut als organiste op haar 15e

Divers Ook actief in begeleiding van koren, sinds 2007 actief als begeleider Gregoriaanse koor Schola Cantorum. Daarnaast ook organiste bij rouw- en trouwdiensten.

FOTONIEUWS