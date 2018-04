EÃ©n lintje uitgereikt in Ferwerderadiel

Eén lintje uitgereikt in Ferwerderadiel

Publicatie: do 26 april 2018 12.00 uur

FERWERT - Op 26 april 2018, tijdens de lintjesregen werd mevrouw Wietske van der Veen-van der Bij (69) uit Hallum door burgemeester Wil van den Berg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw van der Veen kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet op het gebied van pleegzorg, voor vluchtelingenwerk en haar werk voor de kerkelijke gemeenschap in Hallum.

Eind jaren ’70 begon mevrouw van der Veen en haar gezin met de opvang van Poolse kinderen tijdens de zomervakantie. Via Pleegzorg zijn in 1989 gedurende 9 maanden twee kinderen uit een gezin bij de familie Van der Veen in huis geweest omdat de thuissituatie zo erg was dat ze daar niet konden blijven.

In 2007 en 2008 kwamen er Duitse kinderen bij de familie Van der Veen op vakantie via de Stichting Europa Kinderhulp. De Stichting Europa Kinderhulp is een stichting met ruim 200 vrijwilligers die het als taak ziet om bijstand te verlenen aan kinderen, ongeacht nationaliteit, ras of levensbeschouwing, die leven in/of onder moeilijke omstandigheden. Na 2008 is de familie Van der Veen jarenlang reservegezin geweest voor Europa Kinderhulp, en in 2014 is er na een noodoproep nogmaals een Duits kind bij de familie op vakantie geweest.

Sinds 2011 werkt mevrouw van der Veen voor Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Zij vangt nieuwkomers en statushouders op, wanneer zij de eerste keer in de gemeente komen om een woning te bekijken. Decoranda begeleidt hen vervolgens in het hele vervolgtraject van inrichting van de woning tot het wegwijs maken in de administratie en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Vanaf de jaren '90 heeft mevrouw van der Veen diverse functies vervuld binnen de kerkelijke gemeente in Hallum. De Gereformeerde Kerk te Hallum en die later opging in de Protestantse Gemeente Mariëngaard. Mevrouw heeft de functie van diaken vervuld. Daarnaast was mevrouw lid van de Zending & Evangelisatiecommissie. Van de laatstgenoemde commissie is mevrouw nog steeds lid.

In 2009 werd de voormalige Gereformeerde Kerk De Hoeksteen gerenoveerd. Mevrouw van der Veen, samen met haar echtgenoot en nog een aantal vrijwilligers hebben het schilderwerk verricht. Tevens coördineerde mevrouw van der Veen maandenlang wie wat en wanneer moest doen in het hele renovatietraject. Na de ingebruikname van de gerenoveerde kerk was mevrouw Van der Veen altijd actief in de catering en bij het schoonmaken van de keuken. Daarnaast assisteert zij inmiddels al tien jaar haar echtgenoot, die koster van de Protestantse Gemeente Hallum is.