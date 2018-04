Geen aanmeldingen: geen lintjes in Smallingerland

Publicatie: do 26 april 2018 09.20 uur

DRACHTEN - Traditioneel vindt de laatste werkdag voor Koningsdag de lintjesregen plaats. Dit gaat voor het eerst niet door in Smallingerland. Er zijn namelijk geen aanvragen binnengekomen voor een Koninklijke Onderscheiding. Het is de eerste keer dat dit voorkomt in deze gemeente.

Voor de lintjesregen in 2019 kunnen inwoners wel weer een aanvraag indienen voor 1 juli a.s.