Dongeradeel gaat nieuwe horeca weren

Publicatie: wo 25 april 2018 22.09 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Dongeradeel heeft besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen, zodat nieuwe horeca uit de gemeente kan worden geweerd. Met de wijziging wordt het horeca-exploitatievergunningstelsel heringevoerd.

Hierdoor zullen horecabedrijven die zich nieuw willen vestigen in de gemeente Dongeradeel, een exploitatievergunning aan moeten vragen. Bestaande horecabedrijven krijgen vrijstelling van de vergunningplicht.

Aanleiding voor het besluit zijn onder andere recente voorbeelden van nieuwe horecabedrijven waarmee de gemeente Dongeradeel uiteindelijk niet gelukkig was. De burgemeester kan in het vervolg de vergunning weigeren indien de exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit. Ook een bij het bedrijf behorend terras en de andere 'aanhorigheden', vallen onder de nieuwe verordening.