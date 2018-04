'Gemeente trekt Jumbo en Aldi Drachten voor'

Publicatie: wo 25 april 2018 20.20 uur

DRACHTEN - Supermarktketen Lidl is niet blij met de geplande uitbreiding van de Jumbo en de Aldi in winkelcentrum Noorderpoort in Drachten. De discounter is zelf al geruime tijd met de gemeente Smallingerland in gesprek over uitbreiding, maar krijgt tot dusver geen medewerking. "Er is sprake van een ongelijke behandeling."

Volgens vastgoedbeheerder Ramona Rijkeboer van Lidl Noord-Nederland zijn de eisen voor de plannen van die supermarkt veel zwaarder dan voor de uitbreidingsplannen van Jumbo en Aldi. Rijkeboer gaf dinsdagavond aan begrip te hebben voor het feit dat de 'concullega's' hun supermarkten willen vergroten, maar vindt het onterecht dat de Lidl daarbij moet achterblijven. "De Jumbo in Noorderpoort wordt zelfs wijkoverstijgend met een uitbreiding van duizend vierkante meter. De Aldi verdubbeld." Lidl heeft een zienswijze ingediend en tekent mogelijk bezwaar aan.

De gemeenteraad stelde dinsdagavond tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst vooral vragen over de beoogde uitvoering. Zo werd er aangegeven dat de supermarkten van plan zijn om geluidsarme bestrating aan te brengen vanwege de knetterende containers bij het laden en lossen.

De gemeenteraad debatteert op dinsdag 8 mei over de geplande uitbreidingen in winkelcentrum Noorderpoort.