Smallingerland gaat over op blauwe diesel

Publicatie: wo 25 april 2018 20.04 uur

DRACHTEN - Een vrachtwagen van de Regon kreeg woensdag op officiele wijze voor het eerst blauwe diesel getankt. Wethouder Pieter van der Zwan kwam de vrachtwagen voorrijden, waarna hij werd bij Tamoil aan de Tussendiepen volgetankt door Pieter van der Zwan en oud burgemeester Tjeerd van Bekkum.

De Regon is de afvalinzameling van de gemeente Smallingerland. Smallingerland is daarmee de eerste gemeente in Friesland die overgaat op deze duurzame brandstof.

Blauwe diesel is een HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), die volledig gemaakt wordt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. De diesel is dus fossielvrij en emissiearm. De gemeente Smallingerland heeft in 2016 de Duurzame Routekaart 2040 vastgesteld en daarbij de ambitie uitgesproken haar wagenpark zo snel mogelijk te verduurzamen. De overstap naar blauwe diesel betekent een enorme reductie in CO2 voor de gemeente, bijna 90%.

FOTONIEUWS