Clubhuis Gaastereiland roept vragen op

Publicatie: wo 25 april 2018 19.40 uur

DE WILGEN - Het nieuwe clubhuis van Watersportvereniging Drachten-De Veenhoop op Gaastereiland roept vragen op bij omwonenden. Zes bewoners van de Broeksfinne roepen op tot maatregelen als het planten van bossages of het aanleggen van een aardenwal om het nieuwe pand landschappelijk in te passen.

De watersportvereniging zelf staat er niet on welwillend tegenover. "Wij zijn continu in gesprek met de buurt. Als het gaat om geluid komen er geen openslaande ramen aan de zuidkant en willen we daar luiken plaatsen voor het licht. Ook over geluidsabsorberende maatregelen denken we na", geeft Joost Coolegem van de watersportvereniging aan. De club wil ook best nadenken of een andere situering van het gemaakt. "Wij hopen de ruimte te krijgen in het bestemmingsplan om tot een breedgedragen plan te komen."

Ook bewoner Jan Bovenlander staat daar open voor. "Als bewoners hebben wij geen enkel bezwaar tegen het clubhuis, maar het gaat om een goede inpassing in de omgeving." Penningmeester Jan Hoeksema van Roeivereniging De Dragt stelt wel dat er oog moet zijn voor de veiligheid. "Er is nu al weinig sociale controle. De slagboom die in de weg zit wordt doorgezaagd of vernield om op het Gaastereiland te komen. Dat is nu al. Met verplaatsing van het gebouw ben je het doorzicht vanaf kwijt."

Het nieuwe clubhuis moet bij de bestaande watersportaccommodaties van kanovereniging De Frosken en roeivereniging De Dragt komen. De gemeenteraad van Smallingerland neemt over veertien dagen een besluit over de wijziging van het bestemmingsplan, die het project mogelijk moet maken.