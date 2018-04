Inbreker overlopen in Gytsjerk

Publicatie: wo 25 april 2018 17.50 uur

GYTSJERK - Een inbreker is dinsdagnacht overlopen aan De Tille in Gytsjerk. Een bewoner hoorde wat en ging rond 3.00 uur op onderzoek uit. De inbreker sloeg vervolgens op de vlucht. Twee benzinetankjes waren hier klaargezet.

In Gytsjerk werden in dezelfde nacht in elk geval nog twee inbraken gepleegd. Uit een schuur aan De Tille werd een tuintafel ontvreemd. Een donkerblauwe Batavus Mambo damesfiets werd buitgemaakt uit een schuur bij een woning aan De Draai. Een grastrimmer werd later in de bosschages teruggevonden. Er is in alle gevallen aangifte bij de politie gedaan.