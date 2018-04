Geen 'tijdelijke' koopzondag in Smallingerland

Publicatie: wo 25 april 2018 17.39 uur

DRACHTEN - De college-onderhandelingen in Smallingerland zijn in volle gang, toch kwam SmallingerlandsBelang dinsdagavond met een opmerkelijke motie. De partij wil namelijk in de zomer een koopzondag invoeren, in aanloop naar definitief beleid.

Raadslid Meine Hofman van SmallingerlandsBelang trok zijn motie uiteindelijk weer in omdat veel partijen er weinig voor voelen om ad hoc een besluit te nemen. "Een duveltje uit een doosje", benoemde Klaas van Veelen het voorstel. Hij voelde zich overvallen, maar hield zich op het standpunt voor de zondagrust te zijn.

"Steeds meer mensen in Smallingerland wensen een koopzondag en bij het ontbreken daarvan gaan ze winkelen in de omringende plaatsen waar dat mogelijk is. Waardoor steeds meer omzet van de Smallingerlandse winkeliers weglekt", motiveerde Meine Hofman, "Deze situatie moet niet onnodig langer duren."

Toch komt er geen 'tijdelijke' koopzondag en zullen de ondernemers en Meine Hofman moeten wachten op de college-onderhandelingen. "Het samenstellen van een collegeprogramma is een zorgvuldig proces en dan moeten we in de raad geen discussie over losse onderwerpen", motiveerde CDA'er Karin van der Velde.