Inval woning De Westereen vanwege cybercrime

Publicatie: wo 25 april 2018 14.42 uur

DE WESTEREEN - De politie heeft woensdag een inval gedaan in een woning in De Westereen in verband met een groot cybercrime-onderzoek. Met de actie werd de grote DDoS-website Webstresser offline gehaald. Naast de inval in een woning in De Westereen werden er in Noord Nederland tevens woningen bezocht in Emmen, Zuidlaren, Scheemda en Leeuwarden. Er zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen.

De cybercriminele website Webstresser.org werd dinsdag al opgerold. Webstresser.org was een zogenaamde 'booter' of 'stresser' dienst: een website waar tegen lage prijzen krachtige DDoS-aanvallen konden worden aangekocht. Een DDoS-aanval is een poging om een website of dienst plat te leggen.

Er zijn vier vermoedelijke beheerders van de website in onder andere Servië en Kroatië opgespoord. In Canada en het Verenigd Koninkrijk werden ook acties ondernomen op vermoedelijke beheerders. In Nederland is dinsdag verder een huiszoeking gedaan in een woning in Hilversum, de verdenking bestond dat één van de bewoners ook beheerder is geweest bij Webstresser.org. De huiszoekingen in Noord Nederland hebben verband met gebruikers van Webstresser.org.

Alle acties vonden plaats in het kader van 'Operation Power Off'. Hierin werkte de Nederlandse politie onder gezag van het Openbaar Ministerie samen met Engeland, Duitsland, Schotland, Australië, Canada, Italië, Spanje, Servië, de VS, Kroatië, Hong Kong, Europol en de Joint Cyber Action Taskforce in de internationale strijd tegen DDoS-aanvallen. Met het neerhalen van Webstresser.org is de grootste en bekendste stresser ter wereld buitenspel gezet.

Niet alleen zijn de administrators gearresteerd, maar ook gebruikers zullen vervolgd en aansprakelijk gesteld worden voor schade. "Laat dit een waarschuwing zijn aan ieder die wil DDoSsen. Doe het niet, want door opsporing van de DDoS-dienst die je gebruikt, de-anonimiseren we je, bezorgen je een strafblad en stel je slachtoffers in staat hun schade op jou te verhalen" zo laat de politie weten.