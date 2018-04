Lawei-verhoren: 'We konden niet anders'

Publicatie: wo 25 april 2018 13.31 uur

DRACHTEN - Gemeentelijk projectleider Evert Visser stelt, ook terugkijkend op het hele Lawei-debacle, dat Smallingerland niet anders kon dan de stekker uit de samenwerking met aannemer Van Norel te halen. "Als we dat niet hadden gedaan en de aannemer had doorgebouwd, dan hadden we hier misschien in dezelfde setting gezeten met de vraag waarom wij niet hadden hadden ingegrepen."

Visser gaf dit woensdag aan tijdens zijn openbare verhoor over het raadsonderzoek naar de vernieuwbouw van de Lawei. Hij is er van overtuigd dat de schouwburg ernstig in functioneren en exploitatie zou worden belemmerd als Van Norel op dezelfde voet doorging. "Organisatorisch gezien is er in het projectteam goed samengewerkt. Op de vraag wat we kunnen leren denk ik vooral organisatorisch. Ik denk dat we de beschikkingen best niet helemaal scherp hadden. Het vastleggen van dingen kan wellicht strakker, waardoor we sneller kunnen reageren op vragen die leven."

Volgens Visser is alle essentiële informatie rondom de Lawei altijd gedeeld met in eerste plaats de verantwoordelijk wethouder Marja Krans en in tweede plaats het voltallige college. De wethouder zat eens in de vier weken met het projectteam om tafel. "En in de periode van 30 juni 2014 tot 9 september 2014 hebben zelfs dagelijks met elkaar gesproken, gemaild en stukken overgedragen."

Op de vraag van de onderzoekscommissie of er discussie geweest is over het bestek voor het project stelt Visser "dat er over bestekken altijd discussies zijn". Eventuele aanpassingen zijn dan bespreekbaar. Volgens Visser deed de bouwer dat niet. "Kantelpunt is geweest A dat de bouwer niet deed wat in bestek is afgesproken en B dat vervolgens dingen niet werden hersteld of anders dan afgesproken."

De dubbel pet van ingenieursbureau Arcadis, dat in het project de directie voerde en daardoor ook toezag op de uitvoering van het bestek dat het zelf had voorbereid, was een discussie binnen het projectteam maar werd niet als een probleem ervaren. "Met name vernieuwbouw is best een ingewikkeld proces, ook organisatorisch. Om geen ruis in de overdracht van stukken te krijgen, is het daarom goed dat Arcadis ook een een rol in het toezicht heeft gekregen."