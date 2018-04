Auto's in botsing in Ureterp

Publicatie: di 24 april 2018 21.31 uur

URETERP - Twee auto's zijn dinsdag rond 20.00 uur met elkaar in botsing gekomen op de Hegebrechtsterleane in Ureterp. Het ongeval gebeurde toen de bestuurder van de rode Renault Clio even niet oplette. Hij wuifde naar een bekende die op het fietspad stond. Hij reed vervolgens met zijn auto tegen de Toyota Aygo. De inzittenden van deze auto kwamen met de schrik vrij.

Voor de bestuurder van de Renault Clio is een ambulance ter plaatse gekomen en het ambulancepersoneel heeft de man ter plaatse behandeld. De weg werd door de politie afgezet en de gemeente heeft vrijgekomen olie weggespoten. Berger BCF voerde beide voertuigen af. De weg is omstreeks 21.15 uur weer vrijgegeven voor het overige verkeer.

FOTONIEUWS